Capodanno tutti a teatro. La fiaba di Peter Pan fa sognare al Fraschini

PAVIASalutare il nuovo anno al teatro Fraschini con la compagnia teatrale che augura "buon anno" dal palcoscenico, è ormai una tradizione. In questo 2024 si festeggia con la favola di Peter Pan, che rivive nella versione ideata da Maurizio Colombi e la colonna sonora di Edoardo Bennato, tratta dal mitico album del 1980 riarrangiata dallo stesso autore per lo spettacolo teatrale. Durante la serata (martedì 31 con inizio alle 21,30 e in replica il 1° gennaio alle 18) non mancheranno il rock di "Capitan Uncino", "La fata", "Viva la mamma" e molte altre, fino alla celeberrima "L’isola che non c’è". Ispirato al romanzo di James Matthew Barrie, Peter Pan – il musical sarà un viaggio da sogno per vivere tante emozioni con i suoi protagonisti Peter, la fatina Trilli, Capitan Uncino e i suoi pirati, il simpatico Spugna, la vivace compagnia dei Bimbi Sperduti, Giglio Tigrato e l’astuto Coccodrillo. Uno show magico che sorprenderà il pubblico con gli effetti speciali, come il volo di Peter Pan e le tecnologie laser per il personaggio di Trilly. La novità è il ritorno in scena del Capitan Uncino originale interpretato da Claudio Castrogiovanni, attore di straordinario talento che già nel 2006 aveva affascinato il pubblico con la sua interpretazione ironica e trascinante. La sua presenza scenica e il suo carisma porteranno ancora una volta in vita il temibile nemico di Peter Pan. Al suo fianco, a dare il volto al bambino che non voleva crescere sarà il giovane performer Luca Nencetti, attore, cantante, ballerino e acrobata di grande esperienza. Martha Rossi, già talento di Amici di Maria De Filippi, tornerà in scena nel ruolo della dolce Wendy, mentre Renato Converso, apprezzato attore e comico, nel ruolo del goffo e simpatico Spugna sarà il perfetto compagno di Capitan Uncino, pronto a eseguire ogni suo ordine. Raffaella Alterio porterà sul palco la vivacità di Michael, il fratello minore di Wendy mentre Laura Fiorini interpreterà John, il fratello maggiore di Wendy. Al loro fianco altri nove strepitosi performer. Manuela Marziani