Cannibalizzati tre trattori, ricco bottino

"È la terza volta in pochi mesi". Gian Pietro Ghiselli, sindaco di Sartirana Lomellina e titolare dell’azienda agricola di famiglia, martedì mattina è andato ancora una volta dai carabinieri della locale Stazione per denunciare un furto, il terzo dallo scorso giugno. Anche questa volta i malviventi, entrati di notte nel cortile dell’azienda agricola in via Mede, hanno preso di mira i trattori: da tre mezzi agricoli hanno smontato e rubato i costosi impianti satellitari, per un valore stimato di circa 25mila euro. Alla fine dello scorso giugno era andata meglio, perché i ladri avevano rubato due trattori che però erano stati in breve recuperati, rintracciati proprio grazie ai Gps di cui erano dotati. Invece a inizio giugno era stato subìto un furto identico all’ultimo, con un bottino ancor maggiore, sui 50mila euro, perché erano stati ‘cannibalizzati’ 5 trattori. Stefano Zanette