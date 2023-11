Cani antidroga nelle scuole. Con costosa agenzia varesina

MORTARA (Pavia)

Spenderà 200 euro all’ora per utilizzare un’unità cinofila nei controlli antidroga, soprattutto nelle scuole. Fa discutere la scelta dell’Amministrazione comunale di Mortara che si rivolgerà a un’agenzia privata dalla provincia di Varese che per tre uscite fatturerà 1.202 euro. Quella scelta dell’Esecutivo del sindaco Ettore Gerosa non era l’unica disponibile: un’opzione più economica, ad esempio, poteva essere quella di consorziarsi con un altro Comune la cui Polizia locale disponga di un’unità cinofila. Nel 2018 la Locale di Mortara aveva appunto utilizzato i cani di Vigevano per un’operazione di controllo del parco adiacente piazza Giovanni XXIII.

Da qualche anno la città ducale ha deciso di rinunciare all’unità cinofila ma diversi Comuni del circondario, come Milano, Novara e Trecate ne hanno la disponibilità. Proprio Vigevano nell’aprile dello scorso anno aveva richiesto e utilizzato i cinofili di Milano, pagando per 5 interventi della durata di 8 ore, con l’impiego ogni volta di due unità cinofile, 45 euro l’ora, un quarto di quanto spenderà Mortara. I cani antidroga vengono utilizzati per “Scuole sicure“, progetto che è valso al Comune un finanziamento dagli Interni di 14mila euro.

