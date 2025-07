Pavia, cane malnutrito salvato dalle Guardie zoofile

Pavia, 7 luglio 2025 – Un cane gravemente malnutrito è stato salvato dalle Guardie zoofile di Pavia e sarà presto dato in adozione. L'intervento è avvenuto alle 10 di lunedì scorso 30 giugno, ma soltanto adesso se n’è avuta notizia.

Da quanto hanno fatto sapere le Guardie zoofile, che erano state avvisate attraverso una segnalazione, quando sono giunte sul posto in un’abitazione in provincia di Pavia, hanno trovato un ambiente pulito e conforme alle normative, ma si sono subito accorte delle precarie condizioni del cane, apparso visibilmente sottopeso. Il proprietario ha giustificato la magrezza dell'animale con il caldo e una presunta perdita di appetito successiva a una caduta, ammettendo tuttavia di non aver monitorato la situazione né di aver consultato un veterinario.

Considerata la gravità della situazione, le Guardie zoofile hanno immediatamente contattato la clinica veterinaria più vicina, intimando al proprietario di portare il cane per accertamenti urgenti. L'animale è stato ricoverato, e il giorno successivo, il veterinario ha confermato una diagnosi di grave malnutrizione, specificando che, se non curata, la condizione sarebbe stata fatale per il cane.

Dopo aver informato il dipartimento veterinario Ats di Pavia, il proprietario ha deciso di cedere il cane. L'animale è ora sotto le cure della clinica specializzata nella quale è stato portato e, una volta ristabilito, sarà affidato in adozione a una nuova famiglia che, si spera, possa prendersene cura con amore