Candia Lomellina, furto in casa: ladri forzano l’inferriata, ma fuggono con magro bottino

Candia Lomellina (Pavia) - Speravano forse di trovare un bottino ben più ricco, tanto che per introdursi nell'abitazione hanno addirittura smontato la grata di protezione a una finestra. E' però scattato l'allarme del sistema antifurto e hanno dovuto fare in fretta per non rischiare di essere colti sul fatto e intercettati dalle forze dell'ordine. Così hanno arraffato solo una catenina d'oro, portando via anche un cuscino in lattice, per un valore complessivo del bottino stimato di circa 200 euro. I ladri sono poi fuggiti a bordo di un'auto, riuscendo a far perdere le proprie tracce col magro bottino.

Sul furto, messo a segno in via Mazzini a Candia Lomellina, stanno indagando i carabinieri della locale Stazione, della Compagnia di Vigevano. Gli ignoti malviventi hanno approfittato dell'assenza dei proprietari di casa per entrare in azione. L'abitazione è stata presa di mira nonostante la presenza sia di inferriate alle finestre che del sistema d'allarme.

Ladri evidentemente ben attrezzati ed esperti nel rimuovere gli ostacoli a protezione della casa, ma non abbastanza per disattivare anche l'antifurto, che entrando in funzione li ha costretti ad accelerare i tempi riuscendo a rubare ben poco. L'unico oggetto di valore è la catenina d'oro, mentre non è chiaro perché abbiano portato via anche il cuscino in lattice.