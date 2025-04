Cancelli chiusi dopo un anno. Ancora sciopero al Gigante

BASCAPÈ (Pavia)Una coppia, la speranza di un posto di lavoro e di un futuro con una casa e altri impegni. Ma il sogno durato nove mesi è andato in frantumi il 31 marzo, quando il contratto a termine è scaduto e non è stato rinnovato. "Per mesi abbiamo chiesto se ci fosse la speranza di un tempo indeterminato – spiega Eleonora Caito – e non abbiamo mai ricevuto risposta. Da lunedì siamo in sciopero e proseguiremo a oltranza". I cancelli de il Gigante, che quasi un anno fa si è insediato a Bascapè su 92mila mq, sono chiusi. Ieri sera in Prefettura il tavolo è finito con un nulla di fatto. "Mio marito e io siamo in azienda da quando ha aperto. Avremmo dovuto avere la precedenza per un contratto a tempo indeterminato, ma l’azienda sostiene di essere una start up e di far ruotare i dipendenti. Gli unici ad avere un indeterminato sono i più anziani che si sono tasferiti dall’altro magazzino. Per il resto si va avanti a termine".

Venti i lavoratori che hanno perso il posto e 15 le nuove assunzioni. "Ci hanno fatti sentire in colpa – prosegue Caito – dicendo che per colpa del nostro sciopero saranno costretti a lasciare a casa più di 5mila persone perché la merce non esce dal magazzino. Noi vogliamo difendere il nostro posto di lavoro, non abbiamo mai bloccato la merce in uscita". Già a febbraio i lavoratori avevano fatto sciopero denunciando una situazione molto pesante nel magazzino, dove il sindacato non sarebbe ben visto e mancherebbero i diritti, dai ticket alla tredicesima. "Ho cercato un altro posto ma sarebbe pagato 6 euro netti l’ora. Anche in Prefettura hanno commentato che si sta tornando alla schiavitù".

M.M.