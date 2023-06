Campagna Amica avrà il mercato coperto

L’annuncio è arrivato durante i festeggiamenti per i 15 anni del mercato di piazza del Carmine: "In autunno apriremo il primo mercato coperto di Campagna Amica a Pavia – ha detto il presidente di Coldiretti Pavia, Stefano Greppi – Sarà dietro la stazione ferroviaria, in viale Golgi 84, e darà valore alle eccellenze enogastronomiche dei nostri territori, creando una comunità intorno al cibo".

Il primo mercato coperto di Campagna Amica affiancherà quelli del mercoledì e sabato mattina in piazza del Carmine, del giovedì in via Tibaldi (Pavia Ovest), del sabato in via Pastrengo (quartiere Vallone). "I nostri mercati sono luoghi d’incontro e socialità oltre che punti di riferimento per la città – ha aggiunto Greppi – Negli ultimi anni è cresciuta sia la nostra rete di mercati di vendita diretta sia la consapevolezza dei consumatori verso l’importanza di un’alimentazione di qualità, sana ed equilibrata, con la ricerca di prodotti agroalimentari che diano garanzie di sicurezza e legame col territorio". In città il primo mercato degli agricoltori soci di Coldiretti fu inaugurato esattamente 15 anni fa nel cortile della vecchia sede dell’associazione in piazza Guicciardi, per spostarsi poco dopo in piazza del Carmine.

M.M.