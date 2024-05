Cambio come da copione. Panzarasa è vicesindaco

È Isabella Panzarasa, già assessore con deleghe all’ambiente, all’ecologia, all’agricoltura, all’associazionismo, allo sport e al tempo libero il nuovo vicesindaco di Garlasco. Prende il posto di Teresa Dallera che si era dimessa qualche giorno prima in polemica con la sua stessa maggioranza dalla quale in alcune occasioni si sarebbe sentita attaccata e con le accuse che le sarebbero state rivolte negli ultimi mesi da alcune componenti del volontariato locale. "È stato paventato un inesistente conflitto di interessi – ha detto in sostanza Dallera – strumentalizzando questioni personali che nulla hanno avuto a che vedere con il mio ruolo istituzionale". Il nuovo vicesindaco, scelto dal primo cittadino Simone Molinari, è in quota Lega. "È stata una scelta politica – ha fatto sapere Molinari – presa nel rispetto degli accordi di inizio mandato". Nella sostanza nelle intese delle civica di centrodestra che ha portato a palazzo comunale Molinari era previsto che il suo vice fosse espresso dalla Lega, lo stesso partito della dimissionaria Dallera. Di fatto gli equilibri sono state preservati. In giunta è quindi entrato Riccardo Invernizzi che mantiene anche l’incarico di presidente del consiglio comunale.U.Z.