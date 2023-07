Oltrepò Pavese, punto da un calabrone: 75enne muore per shock anafilattico

Torrazza Coste (Pavia), 11 luglio 2023 – La puntura di un calabrone gli ha provocato uno shock anafilattico, che lo ha portato alla morte. Un uomo di 75 anni, residente a Torrazza Coste, sulle colline dell'Oltrepò pavese, era stato soccorso nel pomeriggio di oggi, martedì 11 luglio, verso le 16.30, in località Sant'Antonino, non lontano dalla sua abitazione.

"Sapeva di essere allergico - spiega un residente che ha assistito ai soccorsi - e per questo aveva chiesto di chiamare subito l'ambulanza". Riferita al 112 l'emergenza sanitaria per la puntura di un insetto, probabilmente un calabrone o una vespa, con l'uomo allergico, dalla centrale operativa dell'Areu è stato inviato con la massima urgenza, in codice rosso, anche l'elisoccorso, oltre all'auto medica e all'ambulanza della Croce Rossa di Casteggio.

Ma nel frattempo il 75enne ha perso conoscenza, è stato rianimato e trasportato proprio con l'elicottero al Policlinico San Matteo di Pavia, sempre in codice rosso. Ma in serata in paese è arrivata la tragica notizia della morte sopraggiunta in ospedale. Purtroppo la reazione allergica sviluppata dal 75enne dopo la puntura del calabrone gli è stata letale, nonostante il tempestivo allarme, gli altrettanto affrettati soccorsi e gli sforzi dei medici all'arrivo in ospedale.