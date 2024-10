Cala il sipario sulla crisi amministrativa che nelle scorse settimane ha rischiato di far cadere la Giunta di centrodestra guidata dal sindaco Ettore Gerosa (nella foto) che, dopo aver dato le dimissioni, le ha revocate entro i venti giorni concessi dalla legge. Una decisione assunta perché, nel frattempo, il primo cittadino ha trovato una maggioranza solida che lo accompagnerà per il resto del suo mandato.

Un’intesa che non è stata però indolore: Gerosa ha infatti revocato la delega all’Urbanistica a Cristina Maldifassi e quella al Bilancio a Renato Ferraris, gli unici due componenti del suo Esecutivo a non essere stati eletti alla tornata amministrativa del 2022. Al loro posto sono stati nominati Ivan Giacomel e Gianfranco Delfrate. Giacomel, 44 anni, psicologo, ha ricevuto le deleghe ai Servizi sociali, alla Pubblica istruzione, alla Demografia e altre minori. Delfrate, 60 anni, architetto e insegnante cassolese si occuperà invece di Lavori pubblici, Manutenzioni, Cimitero, Illuminazione e Agricoltura. Attualmente consigliere comunale nel suo Comune di residenza, ha annunciato l’intenzione di volersi dimettere anche se i due incarichi non sono incompatibili.

Quanto alla composizione della Giunta, gli altri assessori restano gli stessi anche se c’è stata una rimodulazione delle deleghe. Michele Mazzitello si occuperà di Verde, Sport, Pnrr e Informatizzazione; Piera Angela Salsa seguirà i settori della Cultura, dei Giovani, delle Pari opportunità, Biblioteca, Commercio e Attività produttive. Il vice-sindaco Laura Gardella si occuperà di Bilancio e Finanze, Polizia locale, Decoro, Manifestazioni e Turismo. Il sindaco Gerosa ha mantenuto per sé le deleghe all’Urbanistica, al Personale e alla Sagra.

