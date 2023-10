Cade dalla scala a pioli, finisce in ospedale

Cade dalla scala della palestra e finisce in ospedale con l’elisoccorso. Paura, ieri mattina, nella palestra comunale di Marudo. Alle 10.30 la centrale unica del 118 ha inviato in via Guglielmo Marconi sia l’elisoccorso in partenza da Milano che un’ambulanza della Croce bianca. Era infatti caduto, per cause accidentali, un uomo di 71 anni da una scala a pioli. Sarebbe scivolato e nel cadere, da circa tre metri di altezza, ha riportato un trauma a una scapola e battuto la testa. Fortunatamente l’uomo è sempre rimasto cosciente e ricordava tutto quello che gli era accaduto, ma è stato comunque portato per visite e cure all’ospedale San Carlo di Milano. Tanta l’apprensione tra i presenti, che hanno dato subito l’allarme.

P.A.