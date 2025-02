Buche tra le assi marcite. Chiuso il ponte di barche

Assi marce che si sono spezzate aprendo buche molto pericolose e altre che si sono piegate. Le piogge incessanti degli ultimi giorni logorato ancora di più il già malconcio ponte di barche. "È una situazione d’emergenza - ha scritto alla Provincia Carlo Maiocchi, portavoce del Comitato Ticino 2000 - che richiede un intervento immediato per mettere in sicurezza l’attraversamento, altrimenti potrebbe risultare molto pericoloso". La sollecitazione, inviata ai vertici dell’amministrazione provinciale, è stata subito raccolta e sul ponte sono stati mandati alcuni operai che si sono messi all’opera. "Ci vorrà una settimana di lavoro per ripristinare l’impalcato" hanno fatto sapere della Provincia. Ma l’attenzione di Maiocchi non mancherà. "In attesa dell’intervento programmato che darà una nuova vita al ponte - ha aggiunto - non può mancare l’ordinaria manutenzione, altrimenti i problemi si mostrano immediatamente e si mettono in pericolo le persone che percorrono il ponte". A breve dovrebbero iniziare i lavori che prevedono il completo rifacimento dell’impalcato, ma una data precisa non è stata comunicata. Ieri in serata poi la Provincia ha disposto la chiusura del ponte alle sole auto fino a lunedì alle 18. M.M.