Broni, cumulo di pene per 5 anni di carcere: arrestato 51enne

Broni (Pavia), 26 novembre 2024 - E' finito in carcere, dove resterà per i prossimi 5 anni. T.A., 51enne di nazionalità romena, domiciliato a Broni, già pregiudicato, è stato arrestato dai carabinieri della locale Stazione e della Compagnia di Stradella, che hanno eseguito l'ordine di carcerazione emesso dall'Ufficio esecuzioni penali del Tribunale di Pavia per un cumulo pena di complessivi 5 anni.

"Il provvedimento restrittivo - spiega la nota stampa diramata dai carabinieri oggi, martedì 26 novembre - scaturisce dagli innumerevoli reati di minacce, resistenza a pubblico ufficiale, violazione di domicilio, furto aggravato e danneggiamento, commessi dal soggetto dal 2009 ad oggi in varie città (Rimini, Forlì, Bologna) nonché in alcuni comuni della provincia pavese, tra cui Voghera, Casteggio e Stradella".

In particolare, per i reati commessi in provincia Pavia, il 51enne "dal 2021 ad oggi - spiega ancora la nota dei carabinieri - è stato più volte denunciato in stato di libertà dai militari del Norm e Stazione di Broni per furto di generi alimentari e bevande alcoliche da alcuni supermercati e già tratto in arresto per resistenza a pubblico ufficiale". Il provvedimento di "esecuzione di pene concorrenti" ha fatto dunque scattare l'arresto del 51enne, portato in carcere a Voghera.