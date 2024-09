Bressana Bottarone, rissa alla stazione: 28enne ferito

Bressana Bottarone (Pavia), 19 settembre 2024 - È stato trasportato in ospedale con l'ambulanza in codice giallo, non in pericolo di vita, per ferite da taglio. Un giovane di 28 anni, nordafricano, è stato soccorso nella tarda serata di ieri, mercoledì 18 settembre, a Bressana Bottarone.

Erano circa le 23.30 quando è stata segnalata una rissa tra cinque o sei persone, in evidente stato di alterazione provocato probabilmente dall'abuso di alcol, nella zona della stazione ferroviaria di Bressana.

Sul posto, oltre ai soccorsi sanitari, sono arrivati anche i carabinieri, della Compagnia di Stradella. Come spesso accade in simili situazioni, all'arrivo dell'ambulanza e dei militari era rimasto sul posto solo il ferito, mentre gli altri coinvolti nella rissa erano sono già allontanati facendo perdere le proprie tracce.

Le riferite gravi condizioni del ferito avevano fatto scattare i soccorsi in uscita in codice rosso, ma per fortuna le sue condizioni si sono poi rivelate meno gravi di quello che si era temuto inizialmente, con il trasporto comunque in codice giallo al pronto soccorso del Policlinico San Matteo di Pavia.

Le ferite, dai primi riscontri, sembrerebbero inferte con un coccio di bottiglia reperito sul posto, non con la lama di un coltello, ma accertamenti sull'accaduto sono ancora in corso da parte dei carabinieri.