Sequestrati 121mila botti, tre denunciati: “Incauta gestione dello stoccaggio”

Pavia, 20 dicembre 2024 – Sequestrati dalla Guardia di finanza di Pavia circa 121mila fuochi d'artificio, per un valore commerciale di oltre 100mila euro, in tre esercizi commerciali di Vigevano, Landriano e Voghera. Secondo quanto hanno scoperto le Fiamme gialle la vendita dei botti avveniva "senza le dovute cautele di commercializzazione".

Inoltre, come riportato in una nota della procura della Repubblica, i militari hanno accertato “un'incauta gestione dello stoccaggio dell'ingente quantità di fuochi, riscontrando l'assenza di qualsivoglia misura di sicurezza. In particolare si è accertato che le confezioni di articoli erano state abilmente nascoste dietro scatole di altri prodotti altamente infiammabili, non consentendo in alcun modo il rispetto delle distanze di sicurezza; inoltre non erano presenti strumenti antincendio".

I titolari delle tre attività sono stati denunciati per commercio illegale di materiale esplodente e omissione dolosa di dispositivi contro gli infortuni sul lavoro, "in quanto l'utilizzo della strumentazione antincendio era precluso dall'accatastamento di merce che di fatto la rendevano inservibile".