Botte alla moglie, finisce dietro le sbarre

Sono andati a prenderlo domenica mattina e lo hanno portato nel carcere cremonese di Ca’ del Ferro, dove sconterà quattro anni comminatigli dal giudice per maltrattamenti alla moglie. Uno straniero di 41 anni era stato denunciato dalla consorte nel gennaio 2019 perché quel giorno era stata malmenata per l’ennesima volta. La donna aveva rimproverato il marito che era arrivato in ritardo al lavoro e rischiava il licenziamenti. Dopo averle prese, si era recata dai carabinieri a denunciare e si era poi separata. Il marito era stato processato a gennaio del 2022 e condannato a quattro anni di galera. Aveva fatto ricorso e nel novembre dello scorso anno la sentenza era stata confermata, diventando esecutiva a settembre. Così domenica mattina i carabinieri si sono presentati alla sua porta e lo hanno arrestato.