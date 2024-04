Pavia, furto alla sala slot di Bosnasco: rubato un cambiamonete. È l’ennesimo caso in meno di due mesi

Bosnasco (Pavia), 15 aprile 2024 - Un altro colpo ai danni di una sala da gioco. Nella notte tra domenica e oggi, lunedì 15 aprile, tre malviventi, ripresi dalle telecamere della videosorveglianza ma con i volti coperti da passamontagna, vestiti di scuro e con guanti, sono arrivati alla sala slot in località Cardazzo di Bosnasco, lungo la Statale 10 Padana Inferiore, quando era già chiusa.

Hanno forzato la porta principale dell'ingresso e una volta all'interno hanno preso e portato via un cambiamonete, caricandolo sul Suv e fuggendo nell'arco di pochi istanti, prima che sul posto potessero arrivare le forze dell'ordine.

Ancora da quantificare il valore del bottino, in attesa delle verifiche sui contanti contenuti nell'apparecchio al momento del furto. Sull'episodio indagano i carabinieri della Compagnia di Stradella.

Un furto analogo a un recente precedente nella stessa zona, nella notte dello scorso 24 febbraio sempre sulla via Emilia, a Stradella. Ma il sospetto è che possa trattarsi della stessa banda che differenzia furti o rapine a seconda degli orari d'apertura delle sale slot prese di mira.

Nella notte tra venerdì e sabato, in cinque, di cui due armati di ascia, avevano fatto irruzione nella sala da gioco Las Vegas in località Tornello di Mezzanino, lungo la Statale 617 "Bronese", minacciando il titolare e facendosi consegnare circa 1.500 euro in contanti contenuti in due cambiamonete e anche telefonino e chiavi della sua Porsche Cayenne con la quale erano fuggiti.

E ancora nella notte tra venerdì 29 e sabato 30 marzo, a Parona, un'altra sala slot era stata rapinata da tre malviventi che si sono introdotti armati di ascia e martello, per un bottino di circa 4mila euro in contanti.