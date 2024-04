Parona Lomellina, con accetta e martello rapinano la sala slot: via con 4mila euro

Parona Lomellina (Pavia), 1 aprile 2024 – Armati di martello e accetta hanno fatto irruzione nella sala slot Las Vegas di via Case Sparse, una laterale che si immette direttamente lungo la statale 494, in territorio di Parona Lomellina.

Ad agire sono stati tre individui con il volto travisato che, nella notte tra venerdì e sabato, intorno alle 3, hanno mandato in frantumi la vetrata che proteggeva la cassa. Il titolare dell’attività, un cittadino cinese, non ha potuto opporre resistenza e i malviventi si sono impossessati del denaro custodito in cassa, circa 4mila euro, e con quello si sono dileguati nella notte a bordo di un’auto probabilmente condotta da un complice. Sull’accaduto sono in corso le indagini da parte dei carabinieri della Compagnia di Vigevano.