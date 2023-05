Borgo San Siro, il pellet era contraffatto: la Finanza ne sequestra 25 tonnellate

Borgo San Siro, 3 maggio 2023 – La Guardia di Finanza di Pavia ha scoperto una importante frode commerciale scoprendo un laboratorio per la realizzazione di pellet che veniva poi imballato in involucri con marchi e attestazioni di conformità contraffatti. I militari del Gruppo di Pavia con i colleghi del Nucleo Speciali beni e Servizi di Roman hanno sequestrato 25 tonnellate di materiale combustibile.

Nel dettaglio le Fiamme Gialle hanno accertato che tutti i sacchetti ritrovati che venivano commercializzati recavano un noto marchio ma la società non era in possesso delle necessarie autorizzazioni e delle licenze per farlo. In più il pellet veniva spacciato come prodotto con pregiato legno di conifere mentre dalle schede tecniche e dalle fatture non è stato possibile accertare la provenienza della biomassa né la sua specifica tipologia.

I due imprenditori titolari dell'azienda sono stati denunciati per frode in commercio, violazione dei diritti di privativa industriale e omissione delle cautele contro gli infortuni sul lavoro. I finanzieri hanno infatti accertato che la linea produttiva era stata allestita senza le basilari misure di sicurezza richiesta ed in assenza del certificato di conformità dell'impianto.