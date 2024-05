Paura a Borgarello, bambino schiacciato in casa da un pesante attrezzo da palestra

Borgarello (Pavia), 4 maggio 2024 - E' rimasto schiacciato in casa. Un infortunio domestico dalle conseguenze gravi per un bambino di soli 11 anni.

I soccorsi sono scattati nel pomeriggio di oggi, sabato 4 maggio, con i mezzi di Areu inviati in codice rosso per le condizioni preoccupanti del piccolo, rimasto schiacciato da un mobile o da un arredo pesante, forse un macchinario da palestra.

Nell'abitazione, in via Roma a Borgarello, oltre ai soccorsi sanitari sono arrivati anche i carabinieri, della Compagnia di Pavia, per ricostruire l'accaduto e accertare eventuali responsabilità.

Per fortuna le condizioni del bambino sono poi risultate meno gravi di quanto si temesse dall'iniziale allarme, lanciato tempestivamente dai famigliari che erano in casa con lui, ma è comunque stato trasportato con l'ambulanza in codice giallo al pronto soccorso del Policlinico San Matteo di Pavia, per sospette fratture, pare in particolare agli arti inferiori, non in pericolo di vita.

Si sarebbe appunto trattato di un incidente tra le mura domestiche, che avrebbe potuto avere conseguenze ancora più gravi per la giovanissima vittima, che dopo il trasporto in ospedale deve essere sottoposta agli accertamenti diagnostici e alle cure necessarie.