Bonifica dell’area ex Eredi Bertè. Serviranno sei milioni

Saranno necessari almeno 6 milioni di euro per la bonifica dell’area ex-Eredi Berté di Mortara interessata, all’inizio di settembre di 7 anni fa, da un imponente rogo per domare il quale i vigili del fuoco avevano dovuto lavorare giorno e notte per oltre una settimana. Il Comune lomellino ha chiesto a fine gennaio alla Regione i fondi e ha trovato una certa disponibilità: la soluzione più praticabile potrebbe essere suddividere l’opera il tre lotti da 2 milioni di euro ciascuno. Sulla superficie sono ancora ammassate le migliaia di tonnellate di rifiuti bruciate. Per quell’incendio sono stati condannati il proprietario e alcuni suoi collaboratori. Ad inizio settimana intanto davanti al Tar della Lombardia il Comune e i genitori del proprietario della Eredi Berté oggi fallita, si sono accordati sull’ordinanza di sgombero emessa dall’ente locale: i ricorrenti hanno rinunciato alla sospensiva e il Comune a non mettere in esecuzione l’ordinanza sino al giudizio di merito. Il progetto per la bonifica è stato affidato ad un professionista. U.Z.