Una bobina da 9 quintali blocca i binari: circolazione in tilt per quattro ore tra Vercelli e Mortara. La denuncia di Salvini

Palestro (Pavia) – Mattinata di grossi disagi per i pendolari della linea ferroviaria Mortara-Robbio-Vercelli, dove la circolazione è stata sospesa per circa quattro ore a causa di una grossa bobina messa sui binari all'altezza di Palestro, nel Pavese. Il sindaco di Robbio, Roberto Francese, ha affermato che "si sospetta un atto vandalico". La circolazione è ripresa poco prima delle 11. A quanto si è saputo, poco prima delle 7 il macchinista si è trovato davanti a una grossa bobina in legno avvolta da cavi ed è riuscito a frenare prima dell'impatto evitando danni al convoglio e ai passeggeri. Sono in corso accertamenti dei Vigili del Fuoco intervenuti su richiesta di Rfi.

Sul caso è intervenuto direttamente anche il ministro del Trasporti, Matteo Salvini, che sul suo profilo di X ha scritto: "Danneggiamenti sulla linea Firenze-Roma, nella notte, e problemi anche in Lombardia per la presenza di grosse bobine sui binari in provincia di Pavia. Ennesimi episodi che rendono difficile la circolazione dei treni. La notizia rassicurante - aggiunge - è che, dopo l'esposto di Fs per possibili sabotaggi, la puntualità è incrementata a partire dall'alta velocità. Non abbassiamo la guardia".

Danneggiamenti sulla linea Firenze-Roma, nella notte, e problemi anche in Lombardia per la presenza di grosse bobine sui binari in provincia di Pavia. Ennesimi episodi che rendono difficile la circolazione dei treni. La notizia rassicurante è che, dopo l’esposto di Fs per… pic.twitter.com/mBwVrnmeus — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) January 24, 2025

L’ipotesi, comunque, è che si sia trattato non tanto di un sabotaggio quanto di un furto di rame finito male.