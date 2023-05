Boato, fiamme e paura Auto esplode nel garage Grave un senzatetto

di Stefano Zanette

Si sarebbe trattato di un tentativo di suicidio. Gli accertamenti dei carabinieri sono ancora in corso, ma in base alla ricostruzione di quel che è successo ieri nel parcheggio con garage sotterranei del Centro commerciale Minerva non sarebbe stato solo un gravissimo incidente.

L’allarme è scattato poco dopo le 13, quando si sono sentite le esplosioni e si è vista uscire una colonna di fumo nero dalle grate del parcheggio sotterraneo. Il fumo ha invaso in breve l’adiacente autostazione di viale Trieste e sono stati precauzionalmente evacuati tutti i negozi e gli uffici che si trovano nelle palazzine di viale Cesare Battisti, tra cui anche la sede provinciale di Regione Lombardia, il patronato Acli e Confartigianato. All’orario di punta dell’uscita dalle scuole, tutti i ragazzi diretti all’autostazione sono stati fatti salire sui pullman all’esterno, con il traffico nella zona che si è in breve congestionato.

Nel frattempo i soccorsi sanitari sono stati impegnati nel salvare la vita di una persona trovata priva di sensi accanto all’auto esplosa nel garage. È stato un medico dentista che ha lo studio e anche il garage al centro commerciale Minerva a rianimare per primo il ferito, che ha ripreso conoscenza ed è stato poi affidato alle cure dei soccorritori di Areu, che lo hanno trasportato con l’ambulanza in codice rosso al Policlinico San Matteo. Ha riportato gravi ustioni e nel tardo pomeriggio di ieri dall’ospedale pavese stavano organizzando il trasferimento in un Centro grandi ustionati per le cure specialistiche.

L’uomo è un 55enne originario di Cava Manara, di professione cuoco, che dopo la chiusura dell’attività alla fine dello scorso anno è precipitato in condizioni di crescente difficoltà fino a vivere sulla sua auto, con la quale negli ultimi tempi si introduceva abusivamente nei garage sotterranei grazie al cancello guasto in via Monti, situazione già segnalata dai condomini. Inizialmente si era ipotizzato che si fosse trattato di un incidente provocato dalle bombole del gas che usava forse per cucinare nel garage. In base ai primi accertamenti l’ipotesi prevalente è invece quella del tentato suicidio: l’uomo avrebbe aperto la bombola del gas saturando l’abitacolo della sua auto e si sarebbe acceso una sigaretta, provocando la devastante esplosione.