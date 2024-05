Binari da cambiare, estate di disagi tra Mortara e Cava Carbonara

Disagi in arrivo per i viaggiatori della linea ferroviaria Pavia-Mortara-Vercelli per un lungo periodo di lavori di manutenzione ai quali la tratta sarà sottoposta. Gli interventi prenderanno il via il prossimo 9 giugno per concludersi, se non ci saranno ritardi, l’8 settembre. I lavori di manutenzione straordinaria riguarderanno il tratto compreso tra le stazioni di Mortara e Cava-Carbonara. Trenord, che ha scelto il periodo estivo per avviare i cantieri proprio per cercare di impattare il meno possibile su tutti coloro che, anche in quei mesi, dovranno comunque muoversi lungo il percorso per esigenze soprattutto lavorative, ha comunicato che sarà garantito un servizio di autobus sostitutivi. L’intervento, che in concreto sarà realizzato dal personale di Rfi, la società delle Ferrovie che si occupa della gestione delle infrastrutture, prevede la sostituzione dei binari. L’obiettivo è completare i lavori prima della ripresa dell’anno scolastico, anche in considerazione del fatto che la linea è molto utilizzata dagli studenti che devono raggiungere il capoluogo provinciale. U.Z.