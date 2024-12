Biglietti della rete urbana dei bus: acquisto a bordo con carta di credito

È possibile acquistare i biglietti direttamente a bordo degli autobus con carte di credito, debito, prepagate, smartphone e wearable abilitati dei circuiti Mastercard e Visa. Il servizio, per il momento, è stato attivato su tutti i bus della rete urbana di Pavia ed è dotato dei sistemi di sicurezza e protezione più avanzati. La validità del biglietto è di 60 minuti per la rete urbana, 80 minuti per l’area urbana 1 e 90 minuti per l’area urbana. Il passeggero, durante il periodo e nell’area di validità del biglietto, potrà muoversi a piacimento sui bus della rete senza ulteriori costi. Al pari delle principali capitali europee, anche i clienti pavesi potranno beneficiare della "best fare", ossia della "miglior tariffa". A fine giornata verrà addebitato l’importo dei biglietti acquistati, che non supererà mai il costo del biglietto giornaliero, quindi 4,30 euro per la rete urbana e 6 per l’area urbana con l’applicazione automatica della tariffa più conveniente in base al numero di viaggi effettuati su base giornaliera.

M.M.