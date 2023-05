Benvenuti in Lomellina L’evento è un successo

Un territorio alla ribalta. È stato un successo, lo scorso fine settimana, la seconda edizione di Benvenuti in Lomellina, rassegna diffusa promossa da Gal Risorsa Lomellina. I visitatori sono stati oltre 400. "Le cifre sono importanti e ci gratificano per il lavoro svolto – commenta Luca Sormani, direttore di Gal Risorsa Lomellina –. Il vero dato positivo è la straordinarietà dell’evento rispetto al passato, abbiamo gettato le basi per dare all’iniziativa continuità nel tempo". Tra gli appuntamenti più riusciti, la Sagra della Lomellina, organizzata dall’Ecomuseo del Paesaggio Lomellina, a Breme, dove si è tenuto anche un tour con un trenino turistico, che ha permesso ai passeggeri di visitare la Garzaia Bosco Basso, il borgo di Sartirana e il Castello di Valle Lomellina. Tra gli eventi, la masterclass del riso, la scoperta dei prodotti d’oca e del vino dei Celti. La rassegna ha interessato anche Cozzio e Pieve del Cairo in un week-end in cui sono state molte le iniziative promozionali anche slegate dal Gal. U.Z.