Belgioioso, ladri in azione: entrano dalla finestra lasciata socchiusa per il gatto

Belgioioso (Pavia), 8 ottobre 2023 - I ladri sono entrati dalla finestra, che i proprietari avevano lasciato socchiusa per consentire al gatto di entrare e uscire dall'abitazione in loro assenza.

Il furto è stato messo a segno nella tarda serata, mentre i padroni di casa erano appunto assenti per qualche ora, con i malviventi che hanno così approfittato dell'accesso lasciato aperto per il felino domestico. Forse i ladri avevano già preso di mira l'abitazione proprio notando il facile ingresso per l'abitudine dei padroni di casa, oppure si sono solo trovati facilitati per il colpo senza neppure dover forzare una serratura per entrare. In ogni caso sono appunto entrati dalla finestra trovata socchiusa e una volta all'interno dell'abitazione hanno cercato e trovato oggetti di valore da rubare, in particolare alcuni gioielli in oro, per un valore che è ancora in fase di quantificazione.

Solo al loro rientro le vittime del furto hanno trovato le stanze dell'abitazione a soqquadro, scoprendo così la sgradita visita dei ladri, ormai già lontani con il bottino. Il furto è stato poi denunciato ai carabinieri della locale Stazione, della Compagnia di Pavia, che hanno avviato indagini per cercare di risalire ai responsabili, con tutta probabilità malviventi che possono aver già precedenti per simili furti in abitazioni.