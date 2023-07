Beach volley per la sicurezza stradale

CODOGNO (Lodi)

Sabato la piscina Sky Line riapre le vasche, per il secondo anno consecutivo, a un evento del cuore. L’associazione Sonia Tosi Odv infatti organizza un nuovo torneo di beach volley per autosostenersi. Un appuntamento patrocinato dal Comune. La parola d’ordine è “sicurezza stradale“. L’associazione è nata l’11 giugno 2022 per sostenere le famiglie che vivono la tragedia del lutto dovuto a un incidente stradale e per garantire campagne di sensibilizzazione. Nel 2022 lo stesso evento a scopo benefico aveva permesso di raccogliere 600 euro a favore del sodalizio diretto da Danilo Tosi e di radunare cento persone e una decina di squadre per sensibilizzare le nuove generazioni.

L’iniziativa è nata dalle famiglie dei giovanissimi Sonia Tosi e Francesco Bonvicini, morti nel Piacentino due anni fa sulla strada con altri giovani ubriachi coinvolti. Si inizierà a giocare dalle 14, a fine pomeriggio ci saranno le premiazioni dei vincitori e poi il sodalizio organizzatore intratterrà i giovani per ribadire che rispettare le regole della strada può salvare vite. Parteciperanno, in rappresentanza dell’Amministrazione comunale, gli assessori Silvia Salamina e Giovanni Bolduri. Inoltre presenzierà anche il comandante della Stazione carabinieri di Codogno, maresciallo Raffaele Accardo. In rappresentanza dell’associazione, che al torneo avrà una propria squadra, ci saranno Iolanda di Prima e Danilo Tosi, mamma e papà di Sonia; Silvia e Simona Tosi sorelle di Sonia; Elisa Cinel, mamma di Francesco.

P.A.