Batticuore Vigevano ma alla fine è Promozione

"Credo di poter dire che sia stata una promozione davvero meritata". Norberto Castellazzi è il condottiero del Vigevano che, battendo (3-0) il Torre d’Isola ha ottenuto il passaggio nel campionato di Promozione. Il Vigevano ha condotto una stagione di alto profilo sin da subito ed è andato a prendersi il successo rendendo di fatto inutile la vittoria (3-1) della Viscontea Pavese a Casorate, con la quale i biancocelesti hanno ingaggiato un appassionante duello nella parte finale del campionato e che dovrà giocarsi le chances di promozione nei play-off.

"Siamo stati bravi in autunno – spiega ancora Castellazzi - quando siamo stati colpiti da una serie di infortuni. Lì avremmo potuto perdere terreno e cercare alibi: invece ci siamo compattati, abbiamo continuato a lavorare e alla fine siamo stati premiati". E forse è proprio in quel momento che mister Castellazzi ha dato l’aiuto decisivo ai suoi giocatori, ottenendo comunque risultati tali da non perdere troppo terreno rispetto alle prime. E così ha gettato le basi per la remuntada della seconda parte della stagione nella quale, spalla a spalla con la Viscontea, ha provato ad ottenere il passaggio diretto alla categoria superiore, come poi è avvenuto. La scorsa settimana, per altro, il Vigevano avevano dovuto rimandare la festa per via della decisione della Corte d’appello sportiva che aveva ribaltato il pronunciamento del giudice di primo grado sulla gara di Locate, sospesa per la rottura di uno dei fari di illuminazione del campo quando i biancocelesti stavano perdendo 1-3. Il giudice sportivo aveva inflitto il 3-0 a tavolino ai padroni di casa, sentenza poi ribaltata in appello con l’annullamento della sconfitta e l’imposizione di rigiocare gli ultimi 6 minuti del primo tempo e tutto il secondo partendo dal risultato maturato in campo, riconoscendo di fatto la non-responsabilità del Locate per la manutenzione della struttura, in capo al Comune. Una situazione non di prassi che ha creato in qualche modo un precedente.

La gara rigiocata a metà settimana ancora con problemi all’impianto di illuminazione, si è chiusa con il risultato di 3-2 per il Locate. Imperativo allora battere il Torre d’Isola, missione compiuta non senza qualche patema. Mentre il Vigevano andava infatti al riposo sullo 0-0, la Viscontea era in vantaggio, situazione che, se non fosse cambiata, avrebbe richiesto uno spareggio per decretare la prima promossa.

Nella ripresa il Vigevano ha messo le cose a posto con la rete di Zacchi e la doppietta di Codagnone che rendono gli ultimi 20’ una passerella in attesa del triplice fischio finale che è stato anche il segnale dell’inizio della festa.

