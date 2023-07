Bastida Pancarana, trovato cadavere nelle acque del Po: giallo sull’identità

Bastida Pancarana (Pavia), 22 luglio 2023 - Trovato un cadavere nelle acque del Po. Con l'ipotesi che possa essere il corpo del 51enne di Silvano Pietra disperso da domenica scorsa. Proprio oggi, sabato 22 luglio, erano state interrotte le ricerche, senza esito, proseguite per 6 giorni. Il ritrovamento è stato segnalato verso le 18, con avvistamento in acqua nel territorio di Bastida Pancarana, a valle della zona di Corana dove Mauro Mangiarotti non era più riemerso dal Po. A lanciare l'allarme sono stati dei pescatori, che passando casualmente in barca hanno notato quello che sembrava un cadavere.

Per avere anche solo la certezza che si trattasse effettivamente di un corpo umano si è dovuto attendere che i vigili del fuoco riuscissero a raggiungere il punto dell'avvistamento con un'imbarcazione. Verso le 19.30 sono quindi iniziate le operazioni di recupero, sempre da parte dei vigili del fuoco, rese difficili dalla corrente, forte in quel tratto di fiume, in corrispondenza di un'ansa. Una corsa contro il tempo, per riuscire a completare il recupero del corpo prima che facesse completamente buio, concluso verso le 22. Per l'identificazione si dovrà comunque attendere ancora, nella giornata di domani, per la conferma di quella che per ora può essere solo un'ipotesi.