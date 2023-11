Basta un’ora fuori casa e trovano tutto sottosopra. Ladri in fuga a mani vuote

Sono stati fuori di casa solo per un’ora, tra le 17.30 e le 18.30 di lunedì. Ma al loro rientro hanno trovato tutte le stanze a soqquadro. Un furto forse interrotto proprio dall’arrivo dei padroni di casa: mentre i coniugi entravano dalla porta, i ladri uscivano dalla finestra usata per entrare nell’abitazione, rompendo il vetro. Oltre al danno e alla devastazione, i ladri sono riusciti a portare via solo pochi oggetti di bigiotteria, di scarso valore. Le vittime hanno poi chiamato i carabinieri, intervenuti quando ormai i malviventi erano già fuggiti, riuscendo a fare perdere le loro tracce.

S.Z.