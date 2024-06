Barattoli di salse cadono nel fast food. Soccorsa un’addetta

MONTEBELLO DELLA BATTAGLIA (Pavia)

Incidente sul lavoro al fast food, con una donna rimasta letteralmente travolta da barattoli di salse. La 55enne è finita in ospedale a Voghera, trasportata con l’ambulanza in codice verde, riportando contusioni, per fortuna senza conseguenze più gravi come si era temuto inizialmente con l’invio sul posto dei soccorsi in codice giallo. Nel fast food, al centro commerciale di Montebello della Battaglia in via Mirabella, verso le 13 di domenica sono intervenuti anche i carabinieri della Compagnia di Voghera e gli ispettori dell’Ats Pavia competenti per gli incidenti sul lavoro. Dalla prima ricostruzione dell’accaduto, l’infortunio sarebbe la conseguenza dell’improvviso cedimento di una pensilina sulla quale c’erano i molti barattoli di ketchup e maionese che sono quindi caduti addosso alla lavoratrice. Anche se le conseguenze per la donna sono state per fortuna limitate, sono stati comunque avviati accertamenti per stabilire la causa dell’incidente e individuare eventuali responsabilità, come sempre avviene nei casi di infortuni sul lavoro. Negli ambienti lavorativi si nascondono infatti le più disparate insidie, che provocano a volte incidenti curiosi o insoliti, anche più gravi. S.Z.