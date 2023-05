Banditi al distributore Botte al barista cinese

di Stefano Zanette

Non ha chiamato subito le forze dell’ordine, pensando forse che fosse un falso allarme. Ma s’è trovato invece a tu per tu con due malviventi che stavano rubando nel bar e che, quando si sono visti scoperti, lo hanno aggredito per coprirsi la fuga tramutando così il furto in rapina. Il gestore è finito in ospedale, per fortuna senza conseguenze particolarmente gravi. È successo nella notte tra mercoledì e ieri alla stazione di servizio con distributore di carburante Ip sulla Statale 617 Bronese, alla frazione Moranda di Albaredo Arnaboldi.

Mancava poco all’una quando il gestore, un 27enne cinese, ha ricevuto la notifica sul cellulare che era scattato l’allarme anti-intrusione. Anziché allertare immediatamente le forze dell’ordine, ha preferito andare da solo sul posto per verificare cosa stesse accadendo. Arrivato in pochi minuti, ha sorpreso ancora sul posto i due ladri in azione a volto coperto, con abiti di colori scuri per mimetizzarsi nel buio della notte. Istintivamente ha cercato di bloccarli e uno dei due malviventi non ha esitato a reagire con violenza. Una colluttazione breve in cui il 27enne ha avuto la peggio, dopo di che anche il secondo bandito ha seguito il complice fuggendo a piedi nelle campagne circostanti, riuscendo così a dileguarsi.

Solo a quel punto il gestore dal bar ha lanciato la richiesta di soccorso e sul posto sono intervenuti i carabinieri, con un equipaggio della Stazione di Santa Giuletta della Compagnia di Stradella, e dalla Centrale operativa Areu è stata inviata anche un’ambulanza della Croce rossa di Stradella. Il 27enne è stato quindi trasportato in codice verde al Pronto soccorso dell’ospedale di Stradella, dov’è stato medicato per le contusioni riportate nella colluttazione, cavandosela per fortuna con pochi giorni di prognosi. Nel frattempo i carabinieri hanno avviato le ricerche dei fuggitivi, senza però esito almeno finora, e le indagini per cercare di individuare i responsabili. Ancora da quantificare il valore del bottino. E ancor più dei danni: per entrare nel bar i malviventi hanno infatti spaccato una vetrata.