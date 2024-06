Pavia – Dramma a Pavia: un bambino d 18 mesi è caduto dal balcone ed è ora in condizioni disperate al Policlinico San Matteo.

La polizia sul posto e, a destra, la disperazione dei parenti del bambino

E’ accaduto in un condominio in Strada Cascina Spelta, alla periferia della città. Per cause che l’inchiesta dovrà chiarire, il piccolo è precipitato dal quarto piano di un appartamento, terminando la drammatica caduta nel giardino interno del caseggiato. Sull’episodio indaga la polizia, intervenuta sul posto con i soccorsi.