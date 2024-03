Carvico, bambino di 4 anni vola dal balcone al terzo piano: vivo per miracolo

Carvico (Bergamo), 11 marzo 2024 – Un bimbo di soli 4 anni è caduto dal balcone della sua abitazione al terzo piano dello stabile a civico 29 di via Bernardi, a Carvico, in provincia di Bergamo: da una prima ricostruzione, il piccolo di origine senegalese sarebbe sfuggito al controllo della mamma che era in casa con lui, poi si sarebbe sporto sulla balaustra del balcone di casa. Erano le 14.45. Il bambino avrebbe perso l’equilibrio precipitando dal terrazzo, al terzo piano di una palazzina: un volo di circa dieci metri. Il bambino è rimasto fortunatamente vigile e, dalle prime informazioni, avrebbe riportato vari traumi e una gamba fratturata.

Sul posto si è precipitato un volontario del Servizio d’ordine di Carvico che ha avvertito la polizia locale. Immediato l’intervento dei soccorsi, il piccolo è stato trasportato d’urgenza in elicottero all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo dove è stato sottoposto ad accertamenti approfonditi. Sul posto anche un’ambulanza e un’auto medica. Ora saranno le forze dell'ordine (sul posto sono intervenuti sia gli agenti del comando di Polizia municipale che i carabinieri) a stabilire con esattezza cosa sia successo, ma secondo le testimonianze raccoltepare proprio che il piccolo, che era in casa in casa con la mamma (mentre il padre si trovava al lavoro alla Brembo) sia riuscito per un attimo ad eludere il controllo materno raggiungendo il terrazzo. È bastato un attimo: il piccolo, forse giocando, si è sporto troppo ed è precipitato a terra.

Subito si è messa in moto la macchina dei soccorsi. La centrale operativa del 118 ha inviato in via Bernardi l’ambulanza e l’automedica in codice rosso, massima gravità. Per velocizzare le operazioni è stata fatta alzare in volo anche l'eliambulanza. Una volta sul posto il personale sanitario ha provveduto a stabilizzare il bimbo che successivamente è stato caricato sull’elicottero che si è diretto verso l'ospedale di Bergamo. Dove è stata portata anche la mamma sotto choc.