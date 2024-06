Pavia, morto il bimbo di 18 mesi caduto dal balcone al quarto piano

Pavia, 29 giugno 24 - E' morto nella notte al Policlinico San Matteo il bimbo precipitato nel tardo pomeriggio di ieri, venerdì 28 giugno, da un balcone al quarto piano di un palazzo in via Cascina Spelta, nella zona periferica di viale Lodi a Pavia. Aveva solo un anno e mezzo, nato nel gennaio 2023 da famiglia originaria della Repubblica democratica del Congo.

Rilievi della Scientifica sul luogo del tragico incidente domestico

In casa c'era la madre, che probabilmente stava preparando la cena. Cosa sia successo è oggetto d'indagine della polizia, intervenuta sul posto dopo il drammatico volo da un'altezza di oltre 12 metri, terminato purtroppo non sul prato a verde, che avrebbe forse attutito l'urto rendendo le conseguenze meno gravi, ma sul marciapiede in cemento, che non ha lasciato scampo al piccolo. Era già in condizioni disperate quando è stato soccorso dall'ambulanza e trasportato con la massima urgenza, accompagnato anche dalla madre a bordo dello stesso mezzo, al pronto soccorso del San Matteo, ricoverato in Rianimazione.

Dopo poche ore purtroppo i medici hanno dovuto constatare il decesso. Sarà con tutta probabilità disposta l'autopsia, per stabilire con certezza la causa del decesso, mentre proseguono gli accertamenti della polizia per ricostruire l'accaduto. Il bimbo potrebbe essersi arrampicato sulla ringhiera usando il cassone esterno del condizionatore e da lì sarebbe precipitato nel vuoto.