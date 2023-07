Bagnaria, incendio nei campi di grano: in fumo 60 ettari di raccolto. Fiamme forse partite da un mozzicone acceso

Bagnaria (Pavia), 11 luglio 2023 - Le fiamme sono arrivate quasi a lambire le case in località Coriola di Bagnaria, bloccate appena prima del centro abitato grazie all'intervento dei vigili del fuoco. L'incendio è divampato verso le 13 di oggi, martedì 11 luglio, e in poche ore ha bruciato circa 60 ettari di campi di grano, nel territorio comunale di Bagnaria, sulle colline dell'Oltrepo pavese, tra le frazioni Moglia e Coriola.

L'innesco pare accidentale, con tutta probabilità provocato dal classico lancio di mozzicone ancora acceso da parte di un automobilista in transito, come la maggior parte degli incendi di sterpaglie che divampano quando la vegetazione è più secca. Le fiamme sarebbero infatti iniziate proprio a bordo della strada che da Bagnaria porta verso Guardamone e la Val Curone, nel confinante Piemonte, e inizialmente avrebbero interessato solo le sterpaglie sul ciglio dell'asfalto, ma si sono poi propagate con estrema velocità e pericolosità anche ai campi coltivati a frumento, mandando in fumo il raccolto per un'area abbastanza vasta e arrivando quasi a lambire le abitazioni. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con tre squadre da Voghera e il Gruppo antincendio boschivo della Comunità montana, per un intervento durato più di tre ore.