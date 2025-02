Azienda Xilopan destinata alla chiusura. Distanza coi sindacati sulla buonuscita

Bonus per chi ha più di 20 anni di anzianità in azienda, un altro per chi ha più di 54 anni, scivoli verso la pensione per i più anziani che rischierebbero di non raggiungere la quota contribuiva necessaria. La Xilopan ha messo sul piatto una serie di misure per aiutare i 61 lavoratori che perderanno il posto. La proposta, che non è proprio quella che i sindacati avrebbero voluto, è stata presentata ieri mattina alle organizzazioni sindacali in un incontro in cui ci sono anche stati momenti di tensione con la Rsu, quando l’azienda produttrice di pannelli truciolari ha provato a rimettere in discussione la cassa integrazione di 52 settimane.

Il nodo sul quale non è stata trovata un’intesa è stato la buonuscita che i sindacati avrebbero voluto leggermente più alta per consentire ai dipendenti di avere meno preoccupazioni, mentre l’azienda avrebbe voluto versare una somma maggiore solo in cambio della cassa integrazione. "Non intendiamo monetizzare la cassa integrazione - dice Mario Cavaliere (nella foto) di Filca Cisl -. Vogliamo che i lavoratori abbiano gli ammortizzatori sociali. Speriamo che l’azienda chieda di poter accedere alla cassa in questa settimana e che ci si presenti al ministero con un accordo".

La “palla“ ora passa ai dipendenti ai quali il 25 i sindacati illustreranno le proposte arrivate dall’azienda. "Vedremo come saranno accolte - aggiunge Cavaliere - e se si potrà raggiungere un’intesa o sarà necessario un passaggio in Regione". Nel frattempo i dipendenti sono esausti: l’unica certezza è che la ditta chiuderà. M.M.