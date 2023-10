"Azienda esemplare grazie all’innovazione e alla sostenibilità"

BOSNASCO (Pavia)

"Realtà come Itp sono il fiore all’occhiello del tessuto imprenditoriale grazie allo sviluppo verso l’innovazione e prodotti sempre più attenti alla sostenibilità". Così il presidente di Assolombarda Alessandro Spada, ieri allo stabilimento di Itp, Industria Termoplastica Pavese, fondata nel ’72 da Nicola Centonze, oggi presidente, guidata dai figli Massimo e Paola. A giugno per i 50 anni inaugurato lo stabilimento da 40 milioni. "Una nuova tecnologia per packaging più sottili con la riduzione di Co2 – ha rimarcato Spada – Siamo contrari al nuovo regolamento sugli imballaggi, che avrebbe impatti devastanti: privilegiare il riuso significa penalizzare l’impresa italiana, leader nel riciclo".

Stefano Zanette