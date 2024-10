Autovelox: altre multe annullate

Altre sessanta multe, elevate a suo tempo con l’autovelox di via Lomellina a Gambolò, ormai non più attivo e rimosso mesi fa, sono state annullate dal giudice di pace di Vigevano che ha accolto i ricorsi che sono stati presentati dall’associazione Globoconsumatori che in totale ne ha presentati 200. La richiesta di annullamento è stata motivata dal fatto che, secondo i proponenti, l’apparecchiatura non fosse omoogata. I ricorsi inoltrati alla Prefettura, circa 300, sono stati accolti e i verbali archivati. A Vigevano il giudice di pace aveva già accolto diversi altri ricorso sottolineando che l’autovelox di Gambolò è approvato e non omologato, una distinzione sostanziale già ribadita dalla Corte di Cassazione. La stessa associazione è già attiva per la richiesta di annullamento delle sanzioni dei dispositivi T-Red che da qualche tempo sono stati installati in due importanti incroci cittadini. Umberto Zanichelli