Autobus green. Prime partenze. Saranno 58

In viaggio a bordo di un bus elettrico da 78 posti. Con l’avvio delle scuole hanno iniziato a circolare i primi 6 mezzi, di cui 2 a Pavia, 2 nel servizio extraurbano del capoluogo, 2 a Voghera. Ma presto saranno 58 i mezzi green per l’area pavese, che potrà contare su una mobilità sempre più sostenibile e aria pulita. Della nuova flotta elettrica, 38 veicoli sono destinati al capoluogo. Il progetto di rinnovo della flotta emissioni zero si completa anche con l’inserimento di 40 bus a metano in ambito provinciale e altri mezzi alimentati a biocarburante per la Lomellina. Il beneficio ambientale previsto sarebbe di 32mila tonnellate di Co2 risparmiata in 10 anni con un impatto in ambito urbano pari a -60% di Co2 e aggregato tra urbano ed extraurbano intorno al -21%. "Stiamo scrivendo il futuro della mobilità in una maniera inedita - hanno detto Stefano Rossi e Gabriele Mariani, amministratore delegato e direttore operations di Autoguidovie -, mettendoci in ascolto dei nostri clienti e creando occasioni di confronto diretto. Un futuro dove i clienti preferiranno i mezzi pubblici, di ultima generazione, silenziosi, sostenibili e dotati di tutte le tecnologie del caso, al mezzo privato. L’ingresso di autobus elettrici di nuova generazione, oggi e nei prossimi anni, porterà Pavia a una transizione pressoché totale, allo "zero emission". Inoltre, Autoguidovie ha rinnovato la flotta con 230 mezzi di nuova immatricolazione, portando Pavia ad essere la prima città in Italia per età del parco autobus. Tutte le azioni fino ad oggi intraprese e i progetti futuri pongono al centro il territorio e i suoi abitanti, per continuare a sviluppare insieme un ecosistema di mobilità 100% sostenibile".