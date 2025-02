Range Rover prende fuoco a Villanterio, il conducente si mette in salvo

Villanterio (Pavia), 21 febbraio 2025 - Auto in fiamme giovedì sera attorno alle 20 sulla strada provinciale 412 in prossimità della cascina Castellazza di Villanterio al confine con la provincia di Lodi. Mentre si trovava in marcia, il guidatore di una Range Rover ha visto del fumo uscire dal cruscotto. Ha fatto giusto in tempo ad accostare e scendere per mettersi in salvo, poi il veicolo è stato avvolto dalle fiamme. Per domare l’incendio sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco del comando di Lodi e del distaccamento volontario di Sant’Angelo Lodigiano con due autopompe. Dopo aver spento il rogo, i pompieri hanno rimesso in sicurezza l’area dove era rimasta la carcassa del Range Rover andato completamente distrutto e ripristinato la viabilità. I rilievi sono stati affidati alla polizia stradale di Pavia che dovrà anche accertare le cause dell’incendio.