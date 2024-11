Attraversa la strada e viene investita: "Colpa del sole"

VIGEVANO (Pavia)

Il conducente, abbagliato dal sole, non ha notato la donna che stava attraversando la strada e l’ha urtata. È accaduto ieri mattina intorno alle 9.45 in corso Cavour. A restare ferita, per l’impatto con una Audi Q3, avvenuto all’incrocio con via Farini, è stata una donna di 60 anni. Per effetto dell’urto è finita a terra e ha riportato la sospetta frattura delle gambe. Soccorsa dal personale medico del 118 e da una ambulanza della Croce Rossa di Vigevano, avvisati dal conducente dell’auto che si è immediatamente fermato e ha riferito di essere stato abbagliato dalla luce del sole, la donna è stata trasportata in codice giallo al Pronto soccorso dell’ospedale di Vigevano. Sul posto, per effettuare i rilievi e stabilire le eventuali responsabilità sull’accaduto, è intervenuta una pattuglia della polizia locale. U.Z.