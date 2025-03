Assalto notturno al bar Sport, via soldi e sigarette

SAN ZENONE AL PO (Pavia)"Succede più o meno una volta all’anno". Alberto Cavallotti, titolare del bar Sport di San Zenone al Po, sembra quasi rassegnato all’indomani del furto messo a segno da ignoti ladri nella notte tra lunedì e ieri. I malviventi si sono introdotti dal cortile e hanno tagliato, probabilmente con un flessibile, le inferriate della finestra sul retro. Hanno poi spaccato l’infisso della stessa finestra prendendo dal cortile un estintore, che per l’uso improprio s’è rotto facendo uscire la schiuma all’interno del locale. Oltre allo scenario di devastazione che hanno lasciato, i ladri hanno portato via più che altro stecche di sigarette, per un valore non ancora quantificato ma che si aggirerebbe sui 5mila euro, insieme a qualche ulteriore centinaio di euro tra fondo cassa e prodotti in vendita arraffati dal bancone. Dalla fretta con la quale sono usciti dalla stessa finestra da cui erano entrati, sembrerebbe che siano stati disturbati, forse da qualche rumore sentito nel cortile sul quale si affacciano le abitazioni presenti ai piani superiori del medesimo stabile del bar. L’unico locale pubblico del paese, in via Luigi Ponti, che si affaccia sulla piazza dove abitava la madre di Gianni Brera, indimenticato cittadino illustre di San Zenone.Un bar che è anche tabaccheria, ricevitoria del lotto e rivendita di giornali, punto di riferimento per il piccolo centro della Bassa Pavese che conta meno di 600 abitanti e che anche ieri, nonostante il furto subìto nella notte precedente, è rimasto regolarmente aperto. "Abbiamo dovuto pulire il disastro lasciato dai ladri" commenta una dipendente. Il furto è stato denunciato ai carabinieri, che hanno avviato indagini sull’accaduto. Una tipologia di colpo purtroppo frequente: tra la fine di gennaio e lo scorso febbraio, a Cura Capignano, uno stesso bar è stato derubato due volte.

Stefano Zanette