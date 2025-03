Asfaltature in tante strade. Il sindaco replica alle accuse

Lavori di asfaltatura al via in questi giorni a Rivanazzano. Le opere, per un totale di 127mila euro, sono a carico delle casse comunali. Al momento si sta lavorando lungo la strada che collega le località Nazzano e Buscofà, dove la situazione era molto precaria in alcuni punti: è previsto infatti anche un livellamento della sede stradale, con posa di un tappetino bituminoso. Sarà invece fresato e riasfaltato il manto di via Pedemonti, via Pertini, corso Repubblica e di piazza Cornaggia, in pieno centro. Inoltre la Provincia ha provveduto a riasfaltare la strada 196 di sua competenza in via Tortona, da via XX Settembre fino al confine con il Piemonte.

Soddisfatto il sindaco Alice Zelaschi che, nel ringraziare la Provincia, ha aggiunto: "Ovviamente l’imminente passaggio della corsa ciclistica Milano-Sanremo lascia spazio a commenti scontati da parte di chi non conosce la dinamica dell’ente pubblico. La realtà è che questo tipo di lavori vanno programmati, finanziati ed eseguiti con una tempistica che non è certamente immediata".

Nicoletta Pisanu