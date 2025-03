Artisti ispirati da Calvino. Itinerario in città immaginarie

Santa Maria Gualtieri sarà il fulcro, ma diversi altri punti della città (il Broletto, le librerie, la sartoria di Elda Papa) ospiteranno un omaggio a Italo Calvino. Da venerdì al 30 marzo verranno esposti 48 artisti nella mostra diffusa di arte contemporanea "Finché ogni forma non avrà trovato la sua città, nuove città continueranno a nascere" presentata insieme alla mostra fotografica "Pavia in Polaroid - Visoni uniche".

L’iniziativa, curata da Cristiane Geraldelli, Giulia Marinoni Marabelli e Federica Rindone, è realizzata con la collaborazione dell’assessorato alle politiche culturali e promossa da CameraPv. L’esposizione riunisce un gruppo eterogeneo di artisti pavesi insieme ad altrettanti provenienti dal Brasile, coinvolti in un gruppo di studio on-line di Geraldelli. Tutti sono stati invitati a leggere e a riflettere sulle pagine di Calvino, per poi realizzare opere espressione della loro personale interpretazione delle città immaginarie. Ogni artista ha affrontato il tema proposto attraverso il prisma della propria poetica, utilizzando espressioni artistiche e tecniche differenti.

L’eterogeneità delle opere in mostra ha fatto nascere l’idea di organizzare un itinerario, come se Pavia diventasse a sua volta una città calviniana, contenitore di libere interpretazioni di tante "città invisibili", quanti sono gli artisti in esposizione. Previsti poi anche visite guidate, incontri di lettura e laboratori per i bambini.

Manuela Marziani