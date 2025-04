Arrestata fuori dalla chiesa di Cilavegna: era ricercata in Francia dal luglio dello scorso anno

Cilavegna (Pavia), 6 aprile 2025 – Ricercata in Francia dal luglio dello scorso anno, è incappata in un controllo dei carabinieri in Lomellina. M.L., 45enne serba, è stata arrestata dai carabinieri della Stazione di Gravellona Lomellina, della Compagnia di Vigevano, in esecuzione di un mandato di arresto internazionale.

"L'arresto - spiega la nota dei carabinieri diramata oggi, domenica 6 aprile - è scattato a seguito di un controllo operato dai militari nei confronti di un gruppo di quattro persone all'esterno della chiesa "San Pietro e Paolo" di Cilavegna". Identificando le quattro persone, è emerso il provvedimento internazionale a suo carico e la donna, dopo le formalità di rito, è stata portata nella sezione femminile del carcere di Vigevano "in attesa della definizione delle procedure di estradizione".

Il mandato di cattura internazionale era stato emesso dall'autorità giudiziaria francese nel luglio dello scorso anno, a seguito di un'indagine "nell'ambito della criminalità organizzata straniera" riferiscono ancora i carabinieri. La donna risulta accusata di reati contro il patrimonio, in particolare di furto in abitazione ma anche di ricettazione di oro e materiali preziosi. Le altre tre persone che erano con lei sono invece risultate 'negative' al controllo dei carabinieri, evidentemente estranee ai fatti contestati alla donna dalle autorità francesi. Sono state comunque identificate e dovrà essere accertato se fossero a conoscenza dello stato di latitanza della donna e se possano averne coperto o agevolato la fuga all'estero o la sua permanenza in Italia: nel caso potrebbero essere accusate di favoreggiamento. Dovrà anche essere accertato da quanto tempo la ricercata si trovasse in Lomellina e se sia solo una casualità oppure se anche in provincia di Pavia si estenda la rete della "criminalità organizzata straniera" di cui è accusata di far parte la 45enne serba.