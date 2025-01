Tratta di esseri umani, bloccato: era ricercato in tutta Europa

Cremona – Quattro anni di ricerche e finalmente la perseveranza dei carabinieri ha pagato: ieri mattina un 31enne ricercato con mandato internazionale è stato trovato e arrestato. A breve sarà estradato in Romania, Paese che ha emesso il mandato di cattura internazionale. La vicenda ha preso origine nel 2020, quando due romeni avevano convinto due ragazze a venire in Italia, con il miraggio di un lavoro. Alle ragazze era stato pagato il viaggio aereo e una volta qui, nel mese di dicembre del 2020, erano state costrette a prostituirsi. I due procuravano clienti alle ragazze a mezzo annunci e la cosa è andata avanti fino a febbraio del 2021, quando è arrivata una segnalazione dalla Romania che si stava cercando una ragazza che non dava più segni di sé. Nella denuncia si faceva presente che la donna era costretta a prostituirsi in un appartamento a Cremona.

Immediato il sopralluogo e i militari nell’appartamento avevano trovato non solo la persona ricercata, ma anche una seconda donna, che stava subendo la stessa sorte. Le due hanno raccontato la loro vicenda e affermato che l’organizzazione era composta da due loro connazionali che in patria minacciano le loro famiglie per ottenere il silenzio. Ma a seguito delle denunce delle due donne era stata avviata un’attività d’indagine che aveva consentito di individuare gli annunci pubblicati sui siti specializzati presenti nel web e di identificare i clienti, i quali avevano confermato di aver usufruito delle prestazioni a pagamento delle due donne. Al termine dell’indagine i due indagati erano stati denunciati per sfruttamento della prostituzione e violenza privata ed era stata avvertita la Romania di quanto scoperto.

Dalla Romania a fine ottobre dello scorso anno era partito l’ordine di arresto per uno dei due uomini, un 31enne che veniva ricercato in patria ma senza successo. Di qui il mandato di cattura internazionale e l’interessamento delle nostre forze dell’ordine. L’uomo era stato cercato in tutti i posti che era solito frequentare, ma senza successo, tanto che si pensava si fosse trasferito altrove. Invece, ieri mattina i carabinieri del nucleo l’hanno individuato in città e arrestato. Dopo l’identificazione il 31enne è stato accompagnato al carcere di Cremona dove si trova a disposizione della Corte d’Appello di Brescia che dovrà decidere sulla sua estradizione verso la Romania.