Area cani con percorsi. Servizio a costo zero

Una superficie di 900 metri quadrati destinata esclusivamente ai cani e ai loro proprietari. I lavori sono stati ultimati da pochi giorni in via Pisacane e diventerà fruibile a partire da martedì. Si tratta della sesta area-cani allestita in città. I lavori hanno riguardato la recinzione. L’area è stata dotata di una fontanella per l’acqua, di cestini per i rifiuti e di panchine. In più è stato messo a punto uno specifico percorso per agility-dog, un percorso ad ostacoli, da un minimo di 15 a un massimo di 22, che trae spunto da quelli utilizzati nell’ippica, che sviluppa le capacità di movimento del cane. Si tratta di una disciplina che si può iniziare intorno ai 4 mesi ma può essere tranquillamente insegnata a cani di ogni razza e ogni età. Si tratta di uno spazio che, almeno sino alla fine di novembre del prossimo anno, avrà costo zero per le casse della pubblica amministrazione, essendo l’intervento di realizzazione e manutenzione dell’area una miglioria che è stata proposta, durante la gara per l’assegnazione, dalla ditta che ha ricevuto in appalto la manutenzione del verde cittadino. L’area sarà inaugurata ufficialmente martedì mattina alle 10,30 alla presenza dell’assessore al verde pubblico e al patrimonio Massimo Boccalari.

U.Z.