Apre la Sensia fiera più antica della Lombardia

Torna la Sensia, la storica fiera di Voghera nonché la più antica della Lombardia, giunta quest’anno all’edizione numero 641. Il tradizionale evento si terrà da venerdì 30 maggio a lunedì 2 giugno nell’area dell’ex caserma di cavalleria, con ingressi in via Fratelli Kennedy e in via Gramsci. La fiera è stata organizzata dal Comune di Voghera e da Fiere In, con il patrocinio della Provincia di Pavia e della Camera di Commercio di Cremona, Mantova e Pavia. Ha dato il proprio patrocinio e un contributo anche Regione Lombardia. Apertura delle porte giovedì 29 maggio, con il taglio del nastro alle 18, alla presenza delle autorità. Si potranno visitare gli stand già lo stesso giorno dal momento dell’apertura fino a mezzanotte, e da venerdì 30 a lunedì 2 giugno dalle 10 alla mezzanotte. L’ingresso è gratuito sempre. Gli stand si troveranno nell’ex caserma, mentre fuori ci saranno circa 200 stalli lungo via Gramsci, viale Kennedy, corso Rosselli, via Covini, piazza Meardi, via Cernaia e non mancheranno le bancarelle lungo viale Marx e via Emilia. Già posizionate cinquanta attrazioni nel cortile Sud dell’ex caserma. Inoltre, da sabato 31 maggio a lunedì 2 giugno dalle 10 alle 20 in piazzale Fermi ci sarà la Fiera agricola con l’esposizione dei trattori. Ogni giorno spettacoli sportivi e di danza sul palco, con le associazioni del territorio. La sindaca Paola Garlaschelli ha commentato: "La Sensia è parte integrante dell’identità vogherese. Ogni anno rappresenta un’occasione straordinaria per condividere storia, cultura e relazioni. Ringrazio chi ha contribuito alla costruzione di questa edizione che saprà ancora una volta rendere la nostra città protagonista, accogliente e vitale".

Nicoletta Pisanu